Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
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22.05.2026 13:56:00
Betrug im App Store: Apple stoppt laut eigenen Angaben Milliarden-Verluste
Apple betont die Sicherheit seines Online-Softwareladens. Allerdings wird dieser immer öfter angegriffen. Milliarden betrügerische Accounts wurden deaktiviert.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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