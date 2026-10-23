Betsson Registered B: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Betsson Registered B hat am 22.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,11 SEK beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3,84 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 3,63 Milliarden SEK in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,21 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Betsson Registered B einen Umsatz von 3,29 Milliarden SEK eingefahren.

Redaktion finanzen.at