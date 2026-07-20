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20.07.2026 06:31:29
Betsson Registered B gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Betsson Registered B hat am 17.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,34 SEK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,91 SEK erwirtschaftet worden.
Im abgelaufenen Quartal hat Betsson Registered B 3,38 Milliarden SEK umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1,50 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3,33 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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