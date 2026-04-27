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27.04.2026 06:31:29
Betsson Registered B gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Betsson Registered B äußerte sich am 24.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.
Es stand ein EPS von 1,92 SEK je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Betsson Registered B noch ein Gewinn pro Aktie von 3,93 SEK in den Büchern gestanden.
Betsson Registered B hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,05 Milliarden SEK abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 7,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,30 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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