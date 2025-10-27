Betsson Registered B vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Betsson Registered B äußerte sich am 24.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,84 SEK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,56 SEK erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 3,29 Milliarden SEK vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,21 Milliarden SEK in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at