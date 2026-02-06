Betsson Registered B veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Betsson Registered B hat am 05.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 2,63 SEK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 4,30 SEK je Aktie vermeldet.

Mit einem Umsatz von 3,33 Milliarden SEK, gegenüber 3,53 Milliarden SEK im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 5,69 Prozent präsentiert.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 14,28 SEK ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 15,08 SEK erwirtschaftet worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 4,69 Prozent auf 13,25 Milliarden SEK aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 12,66 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Geschäftsjahr hatten sich auf einen Gewinn von 1,40 EUR je Aktie sowie einen Umsatz von 1,20 Milliarden EUR belaufen.

Redaktion finanzen.at