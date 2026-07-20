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20.07.2026 06:31:29
Betsson Un: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Betsson Un hat am 17.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,25 USD. Im Vorjahresviertel hatte Betsson Un 0,400 USD je Aktie erwirtschaftet.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 360,7 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4,78 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Betsson Un einen Umsatz von 344,2 Millionen USD eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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