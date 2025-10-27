Betsson Un stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Betsson Un stellte am 24.10.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 0,40 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,340 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 345,7 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 12,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 307,7 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at