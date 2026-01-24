SoundHound AI Aktie
WKN DE: A3DGJK / ISIN: US8361001071
|
24.01.2026 17:37:00
Better Agentic AI Stock: SoundHound AI vs. Salesforce
The next big evolution of artificial intelligence (AI) is poised to be agentic AI, where AI agents will go out and perform tasks on their own with little to no human supervision. The technology carries the promise of an AI agent workforce that works alongside everyday employees.Not surprisingly, there are a multitude of companies chasing this opportunity. Two of the most intriguing ones are SoundHound AI (NASDAQ: SOUN) and Salesforce (NYSE: CRM). Both are coming at the technology differently, and both have something unique that helps them stand out.Let's delve into the prospects of the two stocks to see which is the better buy.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
