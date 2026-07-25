Iren Aktie
WKN: 591767 / ISIN: IT0003027817
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25.07.2026 17:32:00
Better AI Infrastructure Stock: IREN or Nebius?
IREN (NASDAQ: IREN) has more secured power, while Nebius (NASDAQ: NBIS) has secured some of the industry's most valuable hyperscaler contracts. This comparison examines whether IREN's potential upside outweighs its dilution risk and whether Nebius's execution advantage justifies its demanding valuation.Stock prices used were the market prices of July 14, 2026. The video was published on July 24, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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