Broadcom Aktie

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WKN: 913684 / ISIN: US1113201073

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13.03.2026 17:45:00

Better AI Stock to Buy Now: Nvidia vs. Broadcom

Stocks tied to artificial intelligence (AI) infrastructure remain one of the hottest areas of the market, even after three years of outsized gains. With the five largest hyperscalers alone set to spend a combined $700 billion-plus this year on AI data centers, this already huge (yet still growing) market shows little sign of slowing.Two of the companies best positioned to benefit from this surge are Nvidia (NASDAQ: NVDA) and Broadcom (NASDAQ: AVGO). However, the question is which stock looks like the better buy.Image source:The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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