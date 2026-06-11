NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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11.06.2026 10:15:00
Better Artificial Intelligence (AI) Stock Buy in June: AMD vs. Nvidia (The Winner Might Surprise You)
In 2026, some stocks have overtaken Nvidia (NASDAQ: NVDA) as the best artificial intelligence (AI) stock to buy. One of those has been longtime rival AMD (NASDAQ: AMD).AMD's stock has risen around 130% so far in 2026, leaving Nvidia's 12% gains in the dust. For longtime Nvidia bulls like myself who have championed Nvidia's stock over AMD's, this is disappointing. However, a change in market sentiment could signal a new regime taking over, and Nvidia may no longer be as good an investment as it once was.Still, there are high expectations baked into AMD's stock. So, which one of these makes the most sense to buy right now? Let's take a look.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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