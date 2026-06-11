NVIDIA Aktie

NVIDIA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
11.06.2026 10:15:00

Better Artificial Intelligence (AI) Stock Buy in June: AMD vs. Nvidia (The Winner Might Surprise You)

In 2026, some stocks have overtaken Nvidia (NASDAQ: NVDA) as the best artificial intelligence (AI) stock to buy. One of those has been longtime rival AMD (NASDAQ: AMD).AMD's stock has risen around 130% so far in 2026, leaving Nvidia's 12% gains in the dust. For longtime Nvidia bulls like myself who have championed Nvidia's stock over AMD's, this is disappointing. However, a change in market sentiment could signal a new regime taking over, and Nvidia may no longer be as good an investment as it once was.Still, there are high expectations baked into AMD's stock. So, which one of these makes the most sense to buy right now? Let's take a look.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

mehr Nachrichten