Better Artificial Intelligence (AI) Stock Pick for 2027: Nvidia versus Micron

Nvidia (NASDAQ: NVDA) and Micron Technology (NASDAQ: MU) are two of the biggest companies in the world. Nvidia holds the top spot, sitting at a $5.3 trillion valuation. Micron currently sits at 13th place worldwide, with a $1.1 trillion valuation. These companies are also two of the biggest beneficiaries of the artificial intelligence (AI) build-out, and with that expected to ramp up again in 2027, these two are in a prime position to benefit.

But which stock stands to benefit more? Let's take a look at these two and see which stock makes the most sense for your investment dollars.

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