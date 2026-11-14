Biotech Holdings LtdShs Aktie
WKN DE: 925970 / ISIN: CA0909381018
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14.11.2026 21:04:51
Better Biotech ETF: First Trust's FBT vs. Invesco's PBE
The First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund (NYSEMKT:FBT) provides a lower expense ratio and larger assets under management (AUM) compared to the Invesco Biotechnology & Genome ETF (NYSEMKT:PBE), which utilizes a multi-factor quantitative index.
Biotechnology remains a high-stakes cornerstone of healthcare innovation, driven by genetic breakthroughs and therapeutic research. However, the inherent volatility of the industry makes individual stock picking a challenge for many investors.
The Invesco Biotechnology & Genome ETF and the First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund serve as primary vehicles for broad sector exposure, though they rely on very different index-tracking strategies to navigate the complex field of drug development and medical services.
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