Better Biotech ETF: First Trust's FBT vs. Invesco's PBE

The First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund (NYSEMKT:FBT) provides a lower expense ratio and larger assets under management (AUM) compared to the Invesco Biotechnology & Genome ETF (NYSEMKT:PBE), which utilizes a multi-factor quantitative index.

Biotechnology remains a high-stakes cornerstone of healthcare innovation, driven by genetic breakthroughs and therapeutic research. However, the inherent volatility of the industry makes individual stock picking a challenge for many investors.

The Invesco Biotechnology & Genome ETF and the First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund serve as primary vehicles for broad sector exposure, though they rely on very different index-tracking strategies to navigate the complex field of drug development and medical services.

Continue reading