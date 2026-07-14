Intel Aktie
WKN: 855681 / ISIN: US4581401001
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14.07.2026 07:27:11
Better Buy: AMD Stock or Intel Stock?
The proliferation of agentic AI has been great news for investors in Intel (NASDAQ: INTC) and AMD (NASDAQ: AMD) stocks.*Stock prices used were the afternoon prices of July 11, 2026. The video was published on July 13, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
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13.07.26
|Dell, Marvell, AMD, Alibaba, ServiceNow, Mercadolibre - Charttechnik mit Harald Weygand (NewsTool)
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13.07.26
|Dell, Marvell, AMD, Alibaba, ServiceNow, Mercadolibre - Charttechnik mit Harald Weygand (NewsTool)
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08.07.26
|S&P 500-Wert AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AMD (Advanced Micro Devices) von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
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06.07.26
|Gewinne in New York: NASDAQ 100 zum Ende des Montagshandels mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
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06.07.26
|Freundlicher Handel in New York: S&P 500 schlussendlich stärker (finanzen.at)
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06.07.26
|Freundlicher Handel: So steht der S&P 500 nachmittags (finanzen.at)
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06.07.26
|Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 fester (finanzen.at)
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06.07.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100-Börsianer greifen mittags zu (finanzen.at)
Analysen zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
|25.06.26
|AMD Buy
|UBS AG
|17.06.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|01.06.26
|AMD Overweight
|Barclays Capital
|06.05.26
|AMD Kaufen
|DZ BANK
|06.05.26
|AMD Overweight
|Barclays Capital
|25.06.26
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|17.06.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|01.06.26
|AMD Overweight
|Barclays Capital
|06.05.26
|AMD Kaufen
|DZ BANK
|06.05.26
|AMD Overweight
|Barclays Capital
|25.06.26
|AMD Buy
|UBS AG
|17.06.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|01.06.26
|AMD Overweight
|Barclays Capital
|06.05.26
|AMD Kaufen
|DZ BANK
|06.05.26
|AMD Overweight
|Barclays Capital
|06.05.26
|AMD Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.02.26
|AMD Market-Perform
|Bernstein Research
|22.04.25
|AMD Market-Perform
|Bernstein Research
|05.02.25
|AMD Market-Perform
|Bernstein Research
|31.07.24
|AMD Market-Perform
|Bernstein Research
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|AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
|477,45
|2,05%
|Intel Corp.
|92,24
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