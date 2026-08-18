SK hynix Aktie
WKN DE: A1JWRE / ISIN: US78392B1070
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18.08.2026 21:11:28
Better Buy: Micron or SK hynix for the AI Memory Boom?
Micron (NASDAQ: MU) and SK hynix (NASDAQ: SKHY) have spent decades building advantages that new memory competitors cannot easily replicate. One offers broader diversification, while the other commands a deeper HBM position. Their contrasting defenses reveal why both could remain essential to AI infrastructure, even when the memory cycle turns.Stock prices used were the market prices of July 31, 2026. The video was published on Aug. 18, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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