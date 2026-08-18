Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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18.08.2026 20:43:00
Better Buy: Palantir at 108 Times Forward Earnings or Tesla at 190 Times?
The boom in artificial intelligence (AI) has lifted some stocks to dizzying levels -- few more than the AI data analytics company Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR) or the electric vehicle (EV) and humanoid robotics company Tesla (NASDAQ: TSLA). As of the close of trading Monday, they were trading at roughly 108 times and 190 times forward earnings, respectively.These are valuations that might once have been nearly unimaginable, and far exceed the figures seen for the other "Magnificent Seven" stocks or among most other beneficiaries of the AI trade. But which is the better buy now?Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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