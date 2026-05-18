Starbucks Aktie
WKN: 884437 / ISIN: US8552441094
|
18.05.2026 11:05:00
Better Buy: Starbucks vs. Dutch Bros Stock
You might think that Starbucks (NASDAQ: SBUX) and Dutch Bros (NYSE: BROS) are similar companies, since both operate coffee shop chains. But they differ in important ways, such as the kinds of beverages they serve, and they're at vastly different points on their journeys.Starbucks is already a global powerhouse, while Dutch Bros is just getting started. Which one is the better buy today?Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Dutch Bros Inc Registered Shs -A-
|
05.05.26
|Ausblick: Dutch Bros A legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
21.04.26
|Erste Schätzungen: Dutch Bros A stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
11.02.26
|Ausblick: Dutch Bros A verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Starbucks Corp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Dutch Bros Inc Registered Shs -A-
|51,01
|2,02%
|Starbucks Corp.
|91,20
|-0,69%