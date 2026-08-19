Walmart Aktie
WKN: 860853 / ISIN: US9311421039
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19.08.2026 05:37:05
Better Buy: Walmart Stock vs. Costco Stock
Walmart (NASDAQ: WMT) and Costco (NASDAQ: COST) are two of the best retailers in the world.*Stock prices used were the afternoon prices of Aug. 14, 2026. The video was published on Aug.16, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Walmart
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|Dow Jones 30 Industrial-Wert Walmart-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Walmart von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
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07.08.26
|NYSE-Handel: Dow Jones verbucht zum Start Gewinne (finanzen.at)
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05.08.26
|Dow Jones 30 Industrial-Wert Walmart-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Walmart-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
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05.08.26
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04.08.26
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Analysen zu Costco Wholesale Corp.
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|Costco Wholesale Corp.
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