NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|
25.06.2026 05:36:00
Better Buy After the Chip Sell-Off: Nvidia or AMD?
The sell-off in semiconductor stocks has been brutal. An artificial intelligence (AI) chip forecast from Broadcom in early June that was lower than expected set off a rout that erased more than $1 trillion in chip-stock value in a single session, and the selling has flared up again since. Two of the biggest names caught in it are AI chip leader Nvidia (NASDAQ: NVDA) and its closest challenger, Advanced Micro Devices (NASDAQ: AMD).Both stocks have pulled back. As of this writing, Nvidia trades around $199, about 16% below its 52-week high. AMD, at about $520, has held up better and sits within roughly 8% of its own high.For investors looking to buy the dip on chip stocks, this is a good place to look. But which is the better buy after the sell-off? It is tempting to assume AMD -- the smaller company that should, in theory, grow faster off a lower base. But the latest numbers tell a different story.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu NVIDIA Corp.
|
22:34
|Optimismus in New York: Dow Jones legt letztendlich zu (finanzen.at)
|
22:34
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ Composite zum Handelsende schwächer (finanzen.at)
|
22:34
|Börse New York in Rot: S&P 500 zum Ende des Donnerstagshandels in Rot (finanzen.at)
|
20:04
|Gewinne in New York: Dow Jones bewegt sich am Donnerstagnachmittag im Plus (finanzen.at)
|
20:04
|Donnerstagshandel in New York: NASDAQ Composite schwächelt am Donnerstagnachmittag (finanzen.at)
|
20:04
|Schwacher Handel: S&P 500 notiert nachmittags im Minus (finanzen.at)
|
18:02
|Freundlicher Handel in New York: Dow Jones steigt am Donnerstagmittag (finanzen.at)
|
18:02
|Donnerstagshandel in New York: S&P 500 verbucht mittags Zuschläge (finanzen.at)
Analysen zu NVIDIA Corp.
|08.06.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|21.05.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|21.05.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|21.05.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|21.05.26
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.06.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|21.05.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|21.05.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|21.05.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|21.05.26
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.06.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|21.05.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|21.05.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|21.05.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|21.05.26
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.03.26
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.11.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.08.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|10.01.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|21.11.24
|NVIDIA Halten
|DZ BANK
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|NVIDIA Corp.
|171,86
|-1,39%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schließlich in Grün -- DAX schließt fester -- Dow und NASDAQ uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich gespalten
Der heimische Markt bewegte sich am Donnerstag aufwärts. Der deutsche Leitindex verzeichnete leichte Gewinne. Die US-Börsen fanden keine einheitliche Richtung. An den Märkten in Asien wurden am Donnerstag unterschiedliche Tendenzen beobachtet.