Coca-Cola Aktie
WKN: 850663 / ISIN: US1912161007
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11.08.2026 14:15:00
Better Buy in August: Celsius Down 42% This Year or a 50/50 Split of Coca-Cola and Pepsi?
For investors staring at a Celsius (NASDAQ: CELH) chart that looks like a ski slope, it is tempting to ask whether the post‑earnings pain has created a bargain.I think the better move in August is simpler and less dramatic: Skip the niche energy‑drink hype and put new money into a 50/50 split between Coca‑Cola (NYSE: KO) and PepsiCo (NASDAQ: PEP) instead.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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|Coca-Cola Overweight
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|29.07.26
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|RBC Capital Markets
|28.07.26
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|29.07.26
|Coca-Cola Overweight
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|29.07.26
|Coca-Cola Outperform
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