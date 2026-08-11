Coca-Cola Aktie

Coca-Cola für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850663 / ISIN: US1912161007

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11.08.2026 14:15:00

Better Buy in August: Celsius Down 42% This Year or a 50/50 Split of Coca-Cola and Pepsi?

For investors staring at a Celsius (NASDAQ: CELH) chart that looks like a ski slope, it is tempting to ask whether the post‑earnings pain has created a bargain.I think the better move in August is simpler and less dramatic: Skip the niche energy‑drink hype and put new money into a 50/50 split between Coca‑Cola (NYSE: KO) and PepsiCo (NASDAQ: PEP) instead.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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29.07.26 Coca-Cola Buy UBS AG
29.07.26 Coca-Cola Kaufen DZ BANK
29.07.26 Coca-Cola Overweight JP Morgan Chase & Co.
29.07.26 Coca-Cola Outperform RBC Capital Markets
28.07.26 Coca-Cola Overweight JP Morgan Chase & Co.
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US-Börsen letztlich mit Verlusten -- ATX geht etwas stärker in den Feierabend -- DAX beendet Handel nach Rekord fester -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Dienstag mit einem kleinen Plus. Unterdessen verbuchte der deutsche Leitindex Gewinne. An der Wall Street waren rote Vorzeichen zu sehen. Verluste prägten das Bild an den Börsen in Asien.
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