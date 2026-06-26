Novo Nordisk Aktie
WKN DE: A3EU6F / ISIN: DK0062498333
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26.06.2026 22:47:53
Better Buy in the Obesity Drug Race: Novo Nordisk or Eli Lilly?
Discover how Novo Nordisk (NYSE: NVO) stacks up against Eli Lilly (NYSE: LLY) in the obesity and metabolic race, from GLP‑1 leadership to NASH/MASH optionality and dividend appeal. Watch the video below to see which profile fits your portfolio.*This video was published on Jun. 26, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Novo Nordisk
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26.06.26
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 zeigt sich zum Ende des Freitagshandels leichter (finanzen.at)
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25.06.26
|Börse Europa in Grün: STOXX 50 schlussendlich freundlich (finanzen.at)
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23.06.26
|Schwache Performance in Europa: STOXX 50 schließt im Minus (finanzen.at)
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22.06.26
|Handel in Europa: STOXX 50 beendet die Montagssitzung mit Gewinnen (finanzen.at)
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19.06.26
|Börse Europa: STOXX 50 beendet den Freitagshandel mit Verlusten (finanzen.at)
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17.06.26
|STOXX-Handel: STOXX 50 zum Ende des Mittwochshandels fester (finanzen.at)
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17.06.26
|Novo Nordisk-Aktie im Fokus: Hackergruppe erwägt Verkauf erbeuteter Daten (finanzen.at)
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16.06.26
|Börse Europa: STOXX 50 zum Ende des Dienstagshandels in der Gewinnzone (finanzen.at)
Analysen zu Novo Nordisk (spons. ADRs)
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