Bank of America Aktie

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WKN: 858388 / ISIN: US0605051046

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27.04.2026 11:00:00

Better Buy Right Now: American Express vs. Bank of America

It's April and that means the start of another earnings season. More specifically, banks and financial institutions usually are the first to report earnings each quarter, so we have a chance to look them over now.Two of the bigger names in banking and financials are American Express (NYSE: AXP) and Bank of America (NYSE: BAC). Bank of America is the nation's second-largest bank, while American Express, the third-largest credit card company, is also a bank.These two financial stocks are relatively cheap right now and have been long-term powerhouses in their markets. Are there investment opportunities with either of these stocks?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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