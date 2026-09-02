Canopy Growth Aktie
WKN DE: A3E2FV / ISIN: CA1380357048
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02.09.2026 17:00:00
Better Cannabis Stock to Buy Right Now: Canopy Growth or Tilray Brands?
Tilray Brands (NASDAQ: TLRY) and Canopy Growth (NASDAQ: CGC) are two of the largest cannabis retailers in Canada. Neither stock has fared well this year, with Canopy's shares down by more than 12% and Tilray's by more than 49%.Cannabis stocks have been a wild ride for investors, so people should be willing to take risks if they're investing in these stocks, particularly Canadian companies that may have less upside than U.S.-based ones.However, the decline in their shares belies the revenue growth both companies are showing. Let's take a look at which stock is the better buy right now.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Analysen zu Tilray Brands (ex Aphria)
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|Canopy Growth Corp
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|Tilray Brands (ex Aphria)
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