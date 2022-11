Better Choice Company legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Better Choice Company veröffentlichte am 10.11.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,220 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,120 USD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Better Choice Company 11,9 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 10,08 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 13,2 Millionen USD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at