Better Choice Company mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Better Choice Company stellte am 11.08.2022 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2022 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,150 USD gegenüber 1,19 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 50,32 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 16,5 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 11,0 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at