Better Collective A-S Bearer and-or registered: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Better Collective A-S Bearer and-or registered hat am 25.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,63 SEK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,76 SEK erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 6,68 Prozent auf 1,03 Milliarden SEK. Im Vorjahresviertel hatte Better Collective A-S Bearer and-or registered 1,11 Milliarden SEK umgesetzt.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 4,54 SEK. Im letzten Jahr hatte Better Collective A-S Bearer and-or registered einen Gewinn von 6,29 SEK je Aktie eingefahren.

Gegenüber dem Vorjahr hat Better Collective A-S Bearer and-or registered im abgelaufenen Geschäftsjahr Umsatzeinbußen von 12,29 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 3,73 Milliarden SEK. Im Vorjahr waren 4,25 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at