Better Collective A-S Bearer and-or registered gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Better Collective A-S Bearer and-or registered hat sich am 12.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,33 SEK, nach 0,110 SEK im Vorjahresvergleich.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 6,32 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 929,1 Millionen SEK. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 870,4 Millionen SEK.

Redaktion finanzen.at