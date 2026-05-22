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22.05.2026 06:31:29
Better Collective A-S Bearer and-or registered öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Better Collective A-S Bearer and-or registered hat am 20.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Der Gewinn je Aktie lag bei 1,28 SEK. Im Vorjahresviertel waren 0,670 SEK je Aktie erzielt worden.
Umsatzseitig standen 923,1 Millionen SEK in den Büchern – ein Minus von 0,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Better Collective A-S Bearer and-or registered 927,8 Millionen SEK erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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