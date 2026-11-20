Better Collective A-S Bearer and-or registered hat am 18.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,22 SEK, nach 0,330 SEK im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 923,2 Millionen SEK vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 870,5 Millionen SEK in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at