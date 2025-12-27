Staples Aktie
WKN: 876951 / ISIN: US8550301027
|
27.12.2025 23:16:01
Better Consumer Staples ETF: State Street's XLP vs. Fidelity's FSTA
The key differences between Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (NYSEMKT:FSTA) and State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (NYSEMKT:XLP) come down to yield, fund size, liquidity, and portfolio concentration.Both Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA) and State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) target the U.S. consumer staples sector, offering investors defensive exposure to household names. While each tracks a slightly different index, their sector coverage is nearly identical, making cost, structure, and portfolio nuances the deciding factors for most investors.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
