Staples Aktie
WKN: 876951 / ISIN: US8550301027
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29.08.2026 23:30:46
Better Consumer Staples ETF: the iShares IYK vs. First Trust's Food and Beverage-Focused FTXG
The iShares U.S. Consumer Staples ETF (NYSEMKT:IYK) offers broad sector exposure and lower costs, while the First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF (NASDAQ:FTXG) provides a targeted play on food and beverage producers.Investors seeking defensive equity exposure often turn to consumer staples to anchor their portfolios during periods of market volatility. This comparison examines whether a broad-based staples approach or a specialized niche in the food and beverage industry better suits your investment goals, considering differences in cost, liquidity, and portfolio concentration.Beta measures price volatility relative to the S&P 500; beta is calculated from monthly returns over the available fund history (up to five years). The 1-year return represents total return over the trailing 12 months. Dividend yield is the trailing-12-month distribution yield.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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