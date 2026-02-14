Staples Aktie
WKN: 876951 / ISIN: US8550301027
14.02.2026 17:21:04
Better Consumer Staples ETF: Vanguard's VDC vs. Invesco's RSPS
The Vanguard Consumer Staples ETF (NYSEMKT: VDC) and Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (NYSEMKT: RSPS) both focus on consumer staples, but VDC is much larger, carries a lower expense ratio, and weights its holdings by market cap, while RSPS uses an equal-weight approach and charges more.Both VDC and RSPS give investors exposure to the consumer staples sector, but they approach it differently. VDC tracks a broad, cap-weighted index including over 100 stocks, while RSPS equally weights just 37 S&P 500 consumer staples names. This comparison highlights their differences in cost, recent returns, risk, and portfolio construction.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
