WORLD Aktie
WKN DE: A2N6BX / ISIN: JP3990210001
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13.03.2026 18:41:00
Better Crypto Buy Right Now With $1,000: XRP vs. World Liberty Financial
Two cryptocurrencies are claiming to be reshaping finance, but only one is positioned to deliver. There's XRP (CRYPTO: XRP), a fintech coin backed by its issuer, Ripple, and World Liberty Financial (CRYPTO: WLFI), a governance token backed by the Trump family and some of their allies.Both projects orbit the theme of merging traditional finance with crypto, but which coin is the better pick for an investment of $1,000 right now?Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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