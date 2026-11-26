Lockheed Martin Aktie
WKN: 894648 / ISIN: US5398301094
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26.11.2026 19:32:02
Better Defense Stock to Own in 2027: Lockheed Martin vs. L3Harris Technologies
Lockheed Martin (NYSE:LMT) and L3Harris Technologies (NYSE:LHX) are top defense stocks. Each stock has its advantages. Lockheed is a more stable stock with lower price volatility and a higher-yielding dividend. L3Harris, on the other hand, is showing more growth and benefits from higher margins.
Lockheed Martin's shares have soared this year, up more than 18% as I write this, while L3Harris' have slumped by more than 13%.
Here's a quick comparison of these two defense stocks.
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Aktien in diesem Artikel
|L3Harris Technologies
|240,10
|0,84%
|Lockheed Martin Corp Cert Deposito Arg Repr 1 Sh
|54 225,00
|1,64%
|Lockheed Martin Corp.
|547,80
|0,48%