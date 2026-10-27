RTX A-S Aktie
WKN: 939166 / ISIN: DK0010267129
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27.10.2026 13:15:00
Better Defense Stock to Own Through 2030: Palantir vs. RTX Corporation
With defense spending rising worldwide, Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR) and RTX Corporation (NYSE: RTX) offer two distinct ways to invest in the trend.
But which one deserves a spot in a portfolio through 2030: the fast-growing artificial intelligence (AI) software company or the established defense giant?
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Nachrichten zu RTX A-S
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12.08.26
|Erste Schätzungen: RTX A-S gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
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01.06.26
|Nvidia: RTX-Spark-Chip soll Markt für Windows-Laptops aufmischen (Spiegel Online)
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12.05.26
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28.04.26
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Analysen zu RTX A-S
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