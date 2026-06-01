CVS Health Aktie

CVS Health für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 859034 / ISIN: US1266501006

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01.06.2026 23:30:00

Better Dividend Growth Stock to Buy: CVS Health or UnitedHealth Group?

CVS Health (NYSE: CVS) and UnitedHealth Group (NYSE: UNH) are two of the most widely followed healthcare stocks. Both companies are highly active in the managed healthcare space. As a result, both have also experienced some wild price action so far this year.Earlier in 2026, both stocks were hammered by news of lower-than-expected Medicare reimbursement rates. More recently, however, following better-than-expected revisions to these rates, CVS and UnitedHealth shares have surged.As a result, both stocks are up substantially over the past 12 months. CVS has generated a one-year total return of 50% while UNH has generated a one-year total return of 31%, both outperforming the S&P 500, which has generated a total return of 30% over this same time frame.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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