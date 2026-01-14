AGNC Investment b Aktie

WKN DE: A2ASWX / ISIN: US00123Q3020

14.01.2026 13:15:00

Better Dividend Stock: AGNC Investment vs. Ares Capital

If you're an investor looking to generate passive income from your portfolio, dividend stocks are for you. Companies that pay dividends tend to outperform those that don't, but not all dividend payers are created equal. Some companies prioritize dividend growth, while others focus on achieving high dividend yields.Two stocks with very appealing dividend yields are AGNC Investment (NASDAQ: AGNC) and Ares Capital (NASDAQ: ARCC), which offer yields of 12.7% and 9.4%, respectively. This can make these stocks highly appealing to investors prioritizing income over growth. However, they are distinct businesses with varying risks, and are not ideal for every investor.If you're weighing an investment in high-yield stocks, here's what to know about AGNC Investment and Ares Capital.
