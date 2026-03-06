AGNC Investment b Aktie
WKN DE: A2ASWX / ISIN: US00123Q3020
|
06.03.2026 10:33:00
Better Dividend Stock: AGNC Investment vs. Realty Income
If you are looking for dividend stocks to buy, the obvious place to start is by examining dividend yields. However, yield alone is not a good reason to buy a stock. That fact is highlighted by comparing AGNC Investment (NASDAQ: AGNC) and its huge 12.9% yield to Realty Income (NYSE: O) and its smaller, but still quite attractive, 4.8% yield.AGNC Investment and Realty Income are both real estate investment trusts (REITs), but they do vastly different things. That is the big reason why dividend investors will likely be better off with the lower-yielding option here. The issue boils down to AGNC Investment's focus on mortgage securities. It effectively buys bond-like securities created by pooling mortgages together. In many ways, it is similar to a mutual fund, as the company manages a portfolio of mortgage securities.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu AGNC Investment Corp Deposit Shs Repr 1-1000th 7 3-4 % Cum Red Perp Pfd Shs Series -B-
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu AGNC Investment Corp Deposit Shs Repr 1-1000th 7 3-4 % Cum Red Perp Pfd Shs Series -B-
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Realty Income Corp.
|55,87
|0,09%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAbwärtsdruck lässt kaum nach: ATX und DAX gehen mit kräftigen Verlusten ins Wochenende -- US-Börsen tiefer -- Asiens Börsen schließen fester
Am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt prägten am Freitag starke Abgaben das Bild. An den US-Börsen ging es am Freitag abwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Freitag mehrheitlich höher.