Realty Income Aktie
WKN: 899744 / ISIN: US7561091049
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09.05.2026 02:15:00
Better Dividend Stock: AGNC Investment vs. Realty Income
It sounds a bit trite, but it is really important for investors to know what they own. A deep understanding of what a company does, why, and how it fits with your investment approach is vital if you are going to be a long-term investor. That's particularly true if your chosen approach is dividend investing. A big yield doesn't always translate into a good investment.That's the big takeaway when you compare AGNC Investment (NASDAQ: AGNC) and its huge 13.4% dividend yield to Realty Income's (NYSE: O) 5.2% yield. If you are using your dividends to pay for daily living expenses, Realty Income's lower yield is likely to be the better choice for you. Here's what you need to know.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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