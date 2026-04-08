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ExxonMobil Aktie

ExxonMobil für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 852549 / ISIN: US30231G1022

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08.04.2026 16:45:00

Better Dividend Stock: ConocoPhillips vs. ExxonMobil

Companies like ConocoPhillips (NYSE: COP) and ExxonMobil (NYSE: XOM) are finding themselves at the right place at the right time just now. Not only do they benefit from rising oil prices, but these are also the types of investments people seek out during times of economic uncertainty, thanks to their dividend payouts that can be supported by those higher oil prices.Shares of both companies have already climbed more than 37% just this year, so pairing more potential stock price appreciation with dividend returns is a powerful combination.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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01.08.25 ExxonMobil Sector Perform RBC Capital Markets
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ConocoPhillips 107,82 0,34% ConocoPhillips
Exxon Mobil Corp Cert. Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs 23 020,00 -4,99% Exxon Mobil Corp Cert. Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs
ExxonMobil Corp. (Exxon Mobil) 134,72 0,93% ExxonMobil Corp. (Exxon Mobil)

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