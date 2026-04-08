ExxonMobil Aktie
WKN: 852549 / ISIN: US30231G1022
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08.04.2026 16:45:00
Better Dividend Stock: ConocoPhillips vs. ExxonMobil
Companies like ConocoPhillips (NYSE: COP) and ExxonMobil (NYSE: XOM) are finding themselves at the right place at the right time just now. Not only do they benefit from rising oil prices, but these are also the types of investments people seek out during times of economic uncertainty, thanks to their dividend payouts that can be supported by those higher oil prices.Shares of both companies have already climbed more than 37% just this year, so pairing more potential stock price appreciation with dividend returns is a powerful combination.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Aktien in diesem Artikel
|ConocoPhillips
|107,82
|0,34%
|Exxon Mobil Corp Cert. Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs
|23 020,00
|-4,99%
|ExxonMobil Corp. (Exxon Mobil)
|134,72
|0,93%