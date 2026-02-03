Energy Transfer Aktie
WKN DE: A2ALSM / ISIN: US29278E1038
|
03.02.2026 04:05:00
Better Dividend Stock: Energy Transfer vs. Enterprise Products Partners in 2026
Enterprise Products Partners (NYSE: EPD) and Energy Transfer (NYSE: ET) are two of the largest midstream businesses in North America. They provide services to energy companies, helping to move oil and natural gas around the world for a fee.While the energy sector is generally pretty volatile, these two master limited partnerships (MLPs) have reliable, cash-generating businesses to back their lofty yields. Which one will be a better income choice for you?Enterprise is offering investors a 6.3% distribution yield. Energy Transfer's yield is an even higher 7.1%. If all you care about is yield, the easy answer here is to buy Energy Transfer. That's not necessarily a bad call, given that both midstream master limited partnerships are likely to grow their distribution in the low-to-mid-single digits over time. Slow and boring is the goal today.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Energy Transfer Corp LP Partnership Interest When Issued
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Energy Transfer Corp LP Partnership Interest When Issued
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX schließen deutlich fester -- Gewinne an den US-Börsen -- Asiens Börsen rutschen am Montag letztlich ab
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt tendierten zu Monatsbeginn zu kräftigen Gewinnen. Die US-Börsen zeigten sich am Montag in Grün. In Fernost ging es zum Wochenstart deutlich nach unten.