Energy Transfer Aktie

WKN DE: A2ALSM / ISIN: US29278E1038

20.02.2026 14:30:00

Better Dividend Stock: Energy Transfer vs. Enterprise Products Partners in 2026

Energy Transfer (NYSE: ET) and Enterprise Products Partners (NYSE: EPD) are energy midstream giants. Their diversified operations support the flow of oil and gas across the U.S. These master limited partnerships (MLPs) generate lots of stable cash flow, enabling them to pay lucrative cash distributions.Here's a look at which of these top MLPs is a better investment for income seekers this year.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Börse aktuell - Live Ticker

ATX beendet die Woche in Grün -- DAX schlussendlich im Plus --Wall Street schließt fester -- Asiens Börsen letztlich tiefrot
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag leicht aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich unterdessen etwas höher. Die Wall Street zeigte sich zum Wochenende in Grün. Die Börsen in Asien präsentierten sich zum Wochenschluss mit schwacher Tendenz.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

