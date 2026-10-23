Pfizer Aktie
WKN: 852009 / ISIN: US7170811035
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23.10.2026 11:43:00
Better Dividend Stock to Buy and Hold: Pfizer or Bristol Myers Squibb?
Pfizer (NYSE: PFE) and Bristol Myers Squibb (NYSE: BMY) share much in common. They're both big drugmakers. They both face patent cliffs. Both pharma stocks are up by double-digit percentages this year.
Another key common denominator for these two stocks is that both Pfizer and Bristol Myers Squibb are favorites for income investors. But which is the better dividend stock to buy and hold?
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