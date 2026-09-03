Northrop Grumman Aktie
WKN: 851915 / ISIN: US6668071029
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03.09.2026 15:15:00
Better Drone Stock: Kratos Defense vs. Northrop Grumman
Kratos Defense and Security Solutions (NASDAQ: KTOS) and Northrop Grumman (NYSE: NOC) present two distinct options for capitalizing on growing demand for military drones. Kratos is a high-growth pure-play drone maker, while Northrop Grumman is a large military contractor with significant exposure to drones and other franchise programs.Both defense stocks are down so far this year, though. Northrop Grumman's tight margins, partly due to fixed-price contracts, have helped push its shares down by more than 6% so far this year. Kratos, after a huge run-up early this year, has fallen back to Earth, with its shares down by more than 35%, as rising costs play a big role.Let's see which drone stock is better right now.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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