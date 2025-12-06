Oklo Aktie
WKN DE: A3CUTU / ISIN: US02156V1098
|
06.12.2025 17:00:00
Better Energy Stock: Oklo vs. Centrus Energy
After years of stagnation, nuclear power is regaining favor due to its efficiency, reliability, and zero emissions. The U.S. is focused on recommissioning old plants, building new ones, and developing new technologies, such as small modular reactors (SMRs), which could help overcome some of the limitations of large, traditional reactors.Two companies in the space garnering a lot of attention are Oklo (NYSE: OKLO) and Centrus Energy (NYSEMKT: LEU). The two companies have benefited from positive news surrounding nuclear energy and regulatory tailwinds. Over the past year, Oklo has surged 365%, while Centrus has gained 252% -- trouncing the S&P 500's 13% return over that same period.Oklo and Centrus are both nuclear operators, but have businesses at different points in the nuclear value chain. Here's what you should know if you're weighing an investment between these two nuclear stocks.
Analysen zu Oklomehr Analysen
