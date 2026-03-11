Plug Power Aktie
WKN DE: A1JA81 / ISIN: US72919P2020
11.03.2026 21:05:00
Better Energy Stock: Plug Power vs. Oklo Inc.
The world is hungry for more energy. In the U.S. alone, electricity usage is expected to grow by 4% annually through 2030. Most of this growth, however, will be fueled by the artificial intelligence (AI) industry, which is expected to triple its energy needs from 2024 through 2030. The management teams of two companies -- Plug Power (NASDAQ: PLUG) and Oklo Inc. (NYSE: OKLO) -- are telling investors that their technology holds the key for meeting the AI industry's rapidly growing energy needs. Plug Power is focused on hydrogen fuel cells, while Oklo is helping pioneer a new approach to nuclear energy using small modular reactors.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
