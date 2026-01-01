Bloom Energy Aktie

Bloom Energy für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2JQTG / ISIN: US0937121079

01.01.2026 15:45:00

Better Energy Stock to Own in 2026: Bloom Energy or Oklo?

As we exit 2025 and enter 2026, one of the ongoing investment themes is energy. The reason is the growing data center buildout to accommodate increasing demand for artificial intelligence (AI). The new data centers are power-hungry, and their appetite has put domestic energy at the forefront.As a result, upstart energy companies have seen their share prices surge. Two companies that have taken the industry by storm this year are Bloom Energy (NYSE: BE) and Oklo (NYSE: OKLO). The two companies have benefited mightily from these positive developments, and their stocks have surged 285% and 252% year to date, respectively.While Bloom Energy and Oklo are both benefiting from the energy narrative's tailwinds, one stock is a better buy as we enter 2026. Let's determine which one.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
