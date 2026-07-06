Energy Transfer Aktie
WKN DE: A2ALSM / ISIN: US29278E1038
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06.07.2026 11:00:00
Better Energy Stock to Own in the Second Half of 2026: Energy Transfer or Occidental Petroleum?
Energy Transfer (NYSE: ET) and Occidental Petroleum (NYSE: OXY) represent two different ways to invest in the growing demand for crude oil and natural gas. Energy Transfer, which operates more than 140,000 miles of pipeline across 44 states, is one of the largest midstream companies in North America. Occidental Petroleum, better known as Oxy, is a major upstream player that also operates a smaller midstream business. Both stocks have rallied nearly 20% this year as rising oil prices drove more investors to the energy sector. But which stock will generate bigger gains in the second half of the year?Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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