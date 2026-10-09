Aviation Holdings Group Aktie
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09.10.2026 21:43:58
Better ETF: Tema's NASA Targeting Space Innovation vs. U.S. Global's Aviation-Focused JETS
The Tema Space Innovators ETF (NYSEMKT:NASA) targets the growth potential of the commercial space industry, whereas the U.S. Global Jets ETF (NYSEMKT:JETS) focuses on established airline operators with a lower expense ratio.
Investors choosing between these two funds are essentially deciding between the established, commercial aviation industry and the speculative frontier of the space economy. While both portfolios focus on advanced transportation and logistics, the underlying business models differ significantly.
This comparison could appeal to those contrasting a mature, index-tracking aviation sector with a newer, dynamically managed fund that looks to capture the rapid commercialization of orbit.
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